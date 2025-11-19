Adolescente derrama comida em colega e ameaça diretora durante conflito em escola de Chupinguaia

Na tarde de terça-feira, 18 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada por uma diretora de uma escola estadual no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, para atender uma ocorrência envolvendo dois estudantes.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os alunos haviam se desentendido previamente em sala de aula e, durante o recreio, um dos adolescentes derramou um prato de comida sobre a cabeça de uma colega, atingindo-a no pátio da instituição.

Ao intervir para cessar o conflito, a diretora afirmou que o estudante apresentou comportamento agressivo, não acatou as orientações, proferiu ameaças e desacatou sua autoridade diante de outros alunos, chegando ainda a tentar avançar fisicamente contra ela.

A guarnição ouviu as partes envolvidas, incluindo o responsável legal pelo adolescente. A diretora relatou ter se sentido ameaçada e desrespeitada, destacando que situações como essa colocam em risco a integridade física da comunidade escolar e comprometem a disciplina no ambiente de ensino.

O adolescente declarou que a confusão teria começado após provocações da colega em sala de aula e que, no recreio, decidiu jogar a merenda sobre ela após novos gestos de desaforo.

Outro estudante tentou intervir para defender a aluna agredida. Ainda segundo a diretora, não é a primeira vez que o adolescente apresenta comportamento semelhante.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde será apurado para as devidas providências.