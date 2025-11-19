COLORADO: prefeito decreta ponto facultativo na sexta-feira acompanhando decisão do Governo de RO

A Prefeitura de Colorado do Oeste publicou, nesta terça-feira (18), o decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira, 21 de novembro de 2025.

A medida segue alinhamento com o Decreto Estadual nº 30.894/2025, emitido pelo Governo de Rondônia, que também determinou ponto facultativo no âmbito da administração estadual.

O prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida, o popular Edinho da Rádio, ressaltou que a decisão acompanha a organização do calendário estadual, garantindo uniformidade no funcionamento dos órgãos públicos durante o período.

O decreto municipal acrescenta oficialmente a data ao Calendário de Feriados, Pontos Facultativos e Recessos do ano de 2025.

Além disso, a Prefeitura lembra que, na quinta-feira, 20 de novembro, será feriado municipal em razão do Dia da Consciência Negra, conforme já previsto no Decreto Municipal nº 126/2025. Com isso, o atendimento nas repartições públicas municipais será retomado normalmente na segunda-feira, 24 de novembro.