Confúcio Moura busca apoio do Ministério da Saúde para ampliar hospital de Nova Brasilândia

Em audiência realizada nesta terça-feira (17) com o secretário-adjunto da Secretaria de Atenção Especializada de Saúde (SAE), Carlos Amílcar, o senador Confúcio Moura, acompanhado do prefeito de Nova Brasilândia do Oeste, Ginão da Saúde, buscou um acordo para ampliar a capacidade de atendimento do Hospital Municipal. O objetivo é assegurar recursos para atendimento de média e alta complexidade (MAC).

O prefeito destacou que o hospital se tornou pequeno para atender uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Ele expressou sua gratidão ao governo federal, ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ao senador Confúcio Moura pela colaboração no agendamento da reunião. “Estamos trabalhando para aumentar nosso teto do MAC e para transformar nosso hospital de pequeno porte em uma unidade de média complexidade”, afirmou o prefeito.

Confúcio Moura ressaltou a importância da audiência, afirmando que se trata de um passo significativo em direção a um maior investimento na saúde pública. “Atualmente, Nova Brasilândia está utilizando muitos recursos próprios e há uma grande necessidade de investimento, tanto na zona urbana quanto na área rural, pois a saúde está consumindo a maior parte desse orçamento. Essa reivindicação é justa e o hospital merece um melhor suporte financeiro do Ministério da Saúde”, disse.

O prefeito ainda informou que o Ministério da Saúde sinalizou que deve fornecer uma resposta positiva à população de Nova Brasilândia em menos de 15 dias. “Atualmente, atendemos em média 40 mil pessoas, abrangendo três municípios vizinhos e dois distritos”, concluiu.