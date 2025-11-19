Dupla contratada para obra causa danos após desacordo por pagamento em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 18 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de danos em uma construção localizada na Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com o responsável pela obra, que relatou ter contratado dois trabalhadores para a execução de serviços de construção civil no imóvel.

Segundo ele, houve um desacordo referente ao pagamento combinado, já que informou aos contratados que somente efetuaria a quitação após a conclusão total dos trabalhos.

Diante do impasse, os trabalhadores passaram a danificar o forro da residência e a quebrar a cerâmica instalada nos dois banheiros, utilizando força física contra as estruturas já finalizadas, causando prejuízo material.

Com base nas informações, a guarnição realizou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra os dois envolvidos pela prática de dano.

Ambos assinaram o documento, assim como o responsável pela obra, formalizando as medidas legais cabíveis.