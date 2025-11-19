Homem é preso após ser flagrado com bicicleta furtada em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 18 de novembro de 2025, enquanto realizava patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Rádio Patrulha foi abordada por um transeunte informando que um indivíduo estaria em frente a um comércio na Avenida 15 de Novembro, no bairro São José, com uma bicicleta furtada horas antes em uma clínica localizada na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena.

Com base na denúncia, os policiais localizaram o suspeito de 55 anos, ainda de posse da bicicleta. Questionado, ele afirmou ter encontrado o veículo pela manhã, mas sua versão apresentava contradições e ele não possuía qualquer documento que comprovasse propriedade.

Para confirmar a origem do bem, outra equipe se deslocou até a clínica onde manteve contato com a vítima. A bicicleta foi reconhecida de imediato, e a vítima informou possuir gravação em vídeo registrando o momento do furto. As características do autor filmado coincidiram com as do suspeito detido.

Diante dos indícios e da materialidade do crime, o homem recebeu voz de prisão pelo delito de furto e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi flagranteado.