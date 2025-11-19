Ieda Chaves pede veículo para transporte de pacientes em hemodiálise em Espigão do Oeste

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), apresentou a Indicação N.º 15109/2025 ao governo de Rondônia, em que solicita a aquisição de um veículo de sete lugares destinado ao município de Espigão do Oeste. O objetivo da proposta é garantir o transporte seguro e regular de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise em outras cidades.

A proposição enfatiza a necessidade de otimizar o atendimento de saúde na região, oferecendo condições dignas de transporte aos cidadãos que dependem deste tratamento contínuo e vital. A solicitação foi protocolada pelo prefeito Professor Weliton (PL) e pelo secretário municipal de Saúde, Wilesmar Santos.

A justificativa destaca que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento periódico dos pacientes até unidades especializadas. “A disponibilização de um veículo adequado é medida essencial para garantir o transporte com conforto, segurança e regularidade, preservando a integridade física e o bem-estar dos usuários”, afirma a parlamentar.

Fortalecimento

Ieda Chaves lembra que a iniciativa visa não apenas o atendimento direto aos pacientes, mas também contribui para o fortalecimento da rede de saúde municipal, otimizando recursos logísticos e assegurando um atendimento digno à população que necessita de cuidados permanentes.

Compromisso

Por fim, a deputada ressalta que a demanda segue “refletindo o compromisso desta parlamentar com a promoção da saúde, o respeito à vida e a humanização dos serviços públicos”.