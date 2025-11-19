Morador coloca fogo em móveis e destrói residência em Pimenteiras

Por volta das 16h de terça-feira, 18 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Travessa Maximiliano, zona rural de Pimenteiras.

Populares informaram que a casa estava em chamas, e que um caminhão-pipa da prefeitura seguia para o local para ajudar no controle do fogo.

Ao chegarem, os policiais constataram o incêndio e foram informados por moradores que o autor seria um dos residentes do imóvel. Ele declarou à guarnição que reside na casa com a mãe e que, após um desentendimento familiar, reuniu sofás e estofados e ateou fogo ao material, provocando a queima generalizada da residência.

A mãe do autor confirmou a versão apresentada e precisou ser encaminhada ao hospital local, onde permaneceu sob observação devido ao mal-estar causado pela situação. Moradores relataram que o responsável pelo incêndio apresenta histórico de transtornos mentais.

Diante do ocorrido, a Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada e o perito informou que realizaria os procedimentos de praxe.

Após a adoção das medidas de segurança e preservação do local, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.