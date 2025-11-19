Motocicleta furtada é encontrada escondida em residência e jovem é preso em Cerejeiras

Na manhã desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, por volta das 9h, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda Pop de cor preta, registrada como furtada, durante patrulhamento no bairro Floresta, em Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que o veículo estaria nas proximidades do antigo clube localizado na Rua Espírito Santo.

Após buscas na região, os policiais descobriram o endereço exato onde a moto estaria escondida. A proprietária da residência autorizou a entrada da guarnição, que localizou o veículo nos fundos do quintal, colocado de forma discreta.

Questionada, a moradora informou que a motocicleta havia sido deixada no local por seu filho. O jovem afirmou aos policiais que estaria apenas “guardando” o veículo para outra pessoa, mas não soube identificar quem seria o suposto dono.

Diante do registro de furto e da posse injustificada da motocicleta, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o veículo também foi apresentado para as providências cabíveis.