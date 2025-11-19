Motociclista fica ferido após colisão frontal com automóvel na zona rural de Vilhena

Na noite desta quarta-feira, 19 de novembro, a guarnição de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender um acidente na Linha Kapa 148, zona rural de Vilhena.

A ocorrência envolveu uma motocicleta e um automóvel, resultando em um homem ferido.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais encontraram os veículos com avarias compatíveis com colisão frontal.

O motociclista foi localizado caído ao solo, com ferimentos na face, no braço esquerdo e na perna esquerda. Ele não conseguia se comunicar e exalava forte odor etílico.

Segundo relatos colhidos no local, o automóvel seguia em direção à área urbana quando o motociclista, que trafegava no sentido contrário, teria perdido o controle da direção e atingido o carro.

No para-brisa do automóvel foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica, supostamente pertencente ao motociclista, no ponto exato do impacto.

Familiares informaram aos policiais que a vítima faz uso frequente de bebida alcoólica e conduz motocicleta mesmo sem possuir habilitação. A consulta ao sistema confirmou que ele não possui registro de CNH.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento pré-hospitalar e encaminhou o motociclista ao hospital. Devido aos ferimentos na face, não foi possível realizar o teste do etilômetro. Conforme o médico plantonista, ele permanecerá em observação.

A perícia técnica esteve no local para os procedimentos necessários. Após liberação, o automóvel foi entregue ao motorista e a motocicleta ficou sob responsabilidade de um familiar da vítima.

Em razão dos indícios de embriaguez e direção sem habilitação, foi dada voz de prisão ao motociclista, que foi informado de seus direitos e permanece sob cuidados médicos.