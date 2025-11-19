Facebook Instagram
quinta-feira, 20 de novembro de 2025.

Motorista é suspeito de avançar com caminhão contra carro de forma intencional em Vilhena

Testemunha afirmou que condutor acelerou intencionalmente
Nesta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo possível colisão intencional no cruzamento da Avenida Celso Mazutti com a Avenida Presidente Nasser, em Vilhena.

No local, uma testemunha relatou que estava como carona em um caminhão e presenciou o momento em que o condutor acelerou o veículo, sem motivo aparente, contra um automóvel que trafegava pela via.

Segundo ele, o caminhão chegou a empurrar a picape Saveiro por vários metros, indicando possível intenção de causar danos.

Os motoristas dos dois veículos foram submetidos ao teste de alcoolemia, ambos com resultado zero. Diante da situação, a guarnição ofereceu às partes os benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, que foram aceitos.

A Polícia Militar confeccionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e liberou os envolvidos no local.

O caminhão foi entregue ao proprietário, enquanto a picape permaneceu sob responsabilidade de sua condutora.

