PM flagra adultos e adolescentes fumando maconha em praça de Vilhena

Por volta das 22h de terça-feira, 18 de novembro de 2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento e intensificava abordagens na Praça do São José, em Vilhena, ponto conhecido pela presença de usuários de entorpecentes.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a ação, a guarnição visualizou quatro indivíduos sentados em um banco próximo à Rua Santa Luzia, onde foi percebido forte odor característico de maconha.

Os policiais realizaram abordagem e revista pessoal. Dois dos envolvidos eram adultos e os outros dois adolescentes de 14 anos.

Com um dos maiores, os militares encontraram porções de maconha e fumo, que ele admitiu ter comprado na Praça do Bombeiro por R$ 50,00 antes de seguir ao local para consumir a droga na companhia dos demais. Ele também afirmou ter consciência de que os adolescentes eram menores de idade.

Durante a abordagem, todos relataram que frequentam a praça há cerca de três anos para fumar maconha e que já haviam feito uso da substância naquele dia. Um dos adolescentes afirmou ter recebido um cigarro de maconha de um dos adultos, e que os quatro se revezavam no consumo. Outro dos maiores confessou saber que o irmão adolescente também utiliza maconha, e que ambos já fumaram juntos diversas vezes.

A guarnição destacou que havia várias pessoas na praça, inclusive crianças, evidenciando que os adultos não se importaram em expor terceiros ao comportamento ilícito.

Diante dos fatos, os dois maiores receberam voz de prisão pelos crimes de corrupção de menores e posse de entorpecente. Eles foram conduzidos à UNISP, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.