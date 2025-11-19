Projeto de Lei que fixa data de realização do Duelo na Fronteira é aprovado

O tradicional festival folclórico “Duelo na Fronteira”, realizado em Guajará-Mirim, distante cerca de 330 km da capital rondoniense, alcançou um novo patamar de reconhecimento com a aprovação do projeto de lei que o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

O Projeto de Lei nº 1203/2025, de autoria da deputada estadual Drª Taíssa Sousa (Podemos) e coautoria do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), foi aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa. A lei institui a realização do evento anualmente no mês de agosto, garantindo sua continuidade e a valorização de uma das mais importantes manifestações culturais da região.

O Duelo na Fronteira que já é uma tradição desde 1995, é um espetáculo que celebra a cultura amazônica e a identidade rondoniense, reunindo os bois-bumbás Flor do Campo que traz em suas cores o vermelho e o branco e o boi Malhadinho que traz em suas cores o azul e branco, em uma disputa repleta de cores, danças e toadas, sempre valorizando a tradição da Amazônia e suas tribos amazonenses.

Para a deputada Dra. Taissa Sousa a conquista da lei é uma vitória da população “Essa é uma vitória dos moradores de Guajará-Mirim e região, além dos brincantes dos dois bois, pois a tradição de a festa ser realizada no mês de agosto não pode ser quebrada, e agora é lei e passa a fazer parte do calendário oficial dos eventos de Rondônia”, declarou.

O próximo grande passo é o envio para o Governador do Estado para que ele decida entre a sanção e o veto da lei.