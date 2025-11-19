Rotary Club de Vilhena promove a 1ª Feira de Louças com entrada solidária opcional

O Rotary Club de Vilhena, instituição reconhecida por suas ações beneficentes e serviços à comunidade, realizará nos dias 20, 21 e 22 de novembro a 1ª Feira de Louças, evento que reúne peças de cerâmica, porcelanas e utensílios selecionados.

A feira acontecerá na sede da entidade, localizada próximo ao clube AABB, com funcionamento das 9h às 19h na quinta e sexta-feira, e das 9h às 14h no sábado. A entrada é gratuita, porém o Rotary convida os visitantes a contribuírem, de forma não obrigatória, com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o objetivo de arrecadar donativos e fortalecer as ações sociais desenvolvidas ao longo do ano, o evento também busca oferecer ao público uma experiência de compra diferenciada, destacando a elegância e a atemporalidade da cerâmica.