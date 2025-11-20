CHUPINGUAIA: moradora questiona qualidade de água e desabafa: “nosso distrito está abandonado”; veja vídeos

Vídeos encaminhados à redação do Extra de Rondônia, no início desta semana, demonstram a revolta de moradores do distrito de Boas Esperança, no município de Chupinguaia. O motivo: a água que chega às residências está contaminada com barro.

Uma moradora, identificada como Cátia, disse textualmente ao site que algumas pessoas estão com problemas de saúde devido a essa situação. “Sem condições dar uma água dessas para as crianças beberem”, disse Luciana.

E o pior é que, devido a essa situação, as pessoas são obrigadas a irem ao posto de saúde, mas sem encontrar nenhum profissional médico nesse distrito. “Aqui em casa só chega água suja, tá rosa. Aí você bebe e passa mal. Chega no posto de saúde não tem médico porque ele foi atender as linhas ou porque agora o posto de saúde tem uma demanda de pacientes para atender por dia. Resultado: você tem uma péssima qualidade de água e ainda não tem socorro médico. É um descaso e pouca vergonha da administração municipal”, disse a moradora.

Cátia aproveitou para fazer um desabafo quanto ao setor de saúde pública. “Eu posso reclamar. Porque o dia que eu estava aqui passando mau com dor na barriga e crise de tosse, mandei mensagem no posto, me disseram que não tinha como porque o médico e a enfermeira estavam indo para a 46, e somente eles poderiam passar a medicação, que eu teria que agendar a consulta para o dia seguinte. Esses dias tentei agendar uma consulta médica para meu esposo, só tinha vaga pra depois de 3 dias. A verdade que, infelizmente, nosso distrito está abandonado”, completou.

No início da tarde desta quarta-feira, 19, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito Wesley Araújo para obter sua versão sobre o assunto. No entanto, ele respondeu apenas com um “Bom dia”.

>>> ASSISTA AOS VÍDEOS: