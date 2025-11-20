COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MAIS UM MARCO PARA A MEGA GWM O Dealer Meeting em São Paulo/SP, foi palco de dois importantes prêmios de reconhecimento nacional o * Concessionário Top Performance 2025 e o * Maior Market Share do Brasil em 2025 para a GWM MEGA MOTORS com lojas em Porto Velho e Cacoal, e em breve, também em Vilhena e Ariquemes, levando excelência em todo o estado de Rondônia, resultados construídos com dedicação, estratégia e a força de seu time. A premiação foi representada pela diretora Poliana Miranda

SICOOB FRONTEIRAS EM EVENTO NACIONAL Em Brasília/DF, aconteceu nos últimos dias 12 e 13, o prestigiado PENSE SICOOB evento nacional que reuniu lideranças dos Sistemas Regionais do Sicoob, do Centro Cooperativo Sicoob e de instituições parceiras, além de autoridades e formadores de opinião do Brasil e do mundo. O SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira que tem sua sede em Cacoal/RO e está presente em três estados brasileiros Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi representado pelo presidente Carlos Alberto Biazi e pelos diretores de negócio Rosilaine Repiso Izidoro e José Aparecido Rodrigues no evento, que promove debates sobre temas relevantes para a consolidação estratégica do cooperativismo no cenário financeiro nacional

CASA & DECORAÇÃO – Consultoras de Vendas A CASA & DECORAÇÃO loja de móveis e decoração com 26 ANOS de atividades em Cacoal/RO, homenageada com o TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do Catuaí Hotel se preparou para as vendas de NATAL. Registrei parte da atenciosa equipe de consultoras de vendas Sâmara Pricila, Syndell Foli, Nete Ramos, Adriana Lima e Belita Ferreira na elegante e espaçosa loja, com diversos departamentos e showrooms em seus três pisos

ARQ ART 2025 – CASA & DECORAÇÃO e DIMARE O empresário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL prestigiou a 4ª Edição do ARQ ART 2025 do evento idealizado pela arquiteta Hiria Bianchini, considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, que aconteceu no período último de cinco a oito, no Condomínio San Francisco Garden um empreendimento do Grupocal em Cacoal/RO. No evento que reuniu seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais, Wender Garcia prestigiou a arquiteta Danielly Alves no espaço ambientado por ela com móveis e decoração patrocinados pelas empresas CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL

ARQ ART 2025 – Arquiteta MONICA LIMOLI Registrei a arquiteta Monica Limoli no espaço ambientado por ela com móveis e decoração patrocinados pelas empresas CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL

ARQ ART 2025 – GUTTA MATOS Registrei a talentosa artista plástica Gutta Matos com uma de suas muitas e elogiadas criações espalhadas por todos os ambientes do prestigiado evento

ARQ ART 2025 – MARMOCAL Registrei a Arquiteta Hiria Bianchini recepcionada pelo empresário Higor Gabriel Barbosa de Antonio em seu prestigiado stand da MARMOCAL Cacoal

ARQ ART 2025 – LAIS COSTA Registrei a talentosa artista plástica Lais Costa com algumas de suas muitas e elogiadas criações espalhadas por todos os ambientes do prestigiado evento

TROFÉU CACAU DE OURO 2025 No TROFÉU CACAU DE OURO 2025 fiz pausa para fotos com as queridas e elegantes empresárias Ana Laura Meira e de Kelly Polizello das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA empresa homenageada na 22ª EDIÇÃO do tradicional evento, que aconteceu no último dia 25, no salão de festas do CATUAÍ HOTEL em Cacoal/RO