Empresa é arrombada e criminoso usa veículo da própria vítima para levar objetos furtados em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até as proximidades da Rua 102-10, em Vilhena, após receber informações de que um veículo Fiat Strada branco, identificado com a logomarca de uma empresa, teria entrado em um carreiro de mata, descarregado materiais e, em seguida, ateado fogo no local.

O denunciante considerou a situação suspeita e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao ponto indicado, os militares não localizaram o autor, porém verificaram um foco de incêndio ainda ativo, que consumia fios, cabos elétricos e mangueiras de ar com engates de pressão.

Enquanto isso, outra guarnição que patrulhava a quadra paralela localizou um veículo com as características mencionadas. Após a checagem da placa, foi feito contato com o proprietário da empresa, que se dirigiu ao estabelecimento e constatou que o local havia sido arrombado e que o veículo havia sido furtado.

No interior da empresa, a guarnição confirmou o arrombamento e a subtração de diversos bens, entre eles a Fiat Strada, um motor de popa Yamaha de 15 HP, cerca de 20 metros de cabos elétricos e uma bicicleta Lotus preta com adesivos verdes.

Também foram levadas várias ferramentas elétricas, como parafusadeiras, lixadeiras, politriz e esmerilhadeira da marca DeWalt. O proprietário informou que não conseguiu precisar a quantidade exata de itens furtados, mas estimou que aproximadamente 12 ferramentas tenham sido levadas.

A porta de blindex do estoque estava danificada, aparentemente arrombada com o uso de uma barra de ferro. Conforme análise preliminar das imagens do sistema de segurança, um indivíduo invadiu o local, retirou os materiais furtados e os colocou na carroceria da Fiat Strada, que estava no interior da empresa com a chave na ignição.

Em seguida, o criminoso deixou o estabelecimento pelo portão principal, que, embora trancado com cadeado, foi aberto sem sinais de dano e posteriormente fechado novamente com o mesmo cadeado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o caso e utilizar as imagens de segurança para tentar identificar o autor.