Homem é resgatado após tentar contra própria vida em terreno baldio em Vilhena

Nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar para atender uma ocorrência de possível tentativa de suicídio registrada em um terreno baldio, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com uma testemunha que relatou estar no quintal de sua residência, acompanhado do pai, realizando uma obra, quando ambos viram a vítima suspensa pelo pescoço, presa a uma corda amarrada em uma árvore.

Diante do risco iminente, os dois correram até o local, cortaram a corda e prestaram socorro imediato, ação que foi fundamental para preservar a vida do homem.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado, compareceu ao endereço, realizou o atendimento inicial e conduziu a vítima ao Hospital Regional, onde ele recebeu atendimento emergencial e permaneceu sob observação médica.

Posteriormente, a equipe dos bombeiros apresentou na Delegacia de Polícia Civil a corda utilizada, preservando o material para esclarecimentos do fato.

A guarnição também esteve no Hospital Regional, onde recebeu informações da profissional que atendeu o paciente. Conforme relatado, a vítima apresentava marca no pescoço compatível com a situação e passaria por exames e avaliação psiquiátrica, devido ao risco potencial à própria vida.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as demais providências cabíveis.