Jovem tem bicicleta furtada em estacionamento de supermercado em Vilhena

Na manhã da última terça-feira, 18 de novembro de 2025, uma jovem procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o furto de sua bicicleta, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia ido a um supermercado localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Bodanese, onde estacionou a bicicleta antes de entrar no estabelecimento. Ao retornar, constatou que o veículo havia sido levado.

A jovem entrou em contato com a direção do supermercado, que disponibilizou imagens das câmeras de monitoramento mostrando o suspeito chegando ao local e furtando a bicicleta.

O material deve auxiliar a Polícia Civil na identificação e localização do autor do crime.

>>>Vídeo: