Motoneta furtada é encontrada abandonada em área de mata em Vilhena

Nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, a guarnição do Pelotão de Trânsito (P-TRAN) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por uma pessoa que pediu para não ser identificada.

O comunicante informou que, na Linha 135, cerca de 300 metros após o cruzamento com a Kapa 144, havia uma motoneta Honda Biz vermelha em meio à vegetação, possivelmente produto de furto ou roubo.

Diante da informação, a equipe do P-TRAN, com apoio da Rádio Patrulha, deslocou-se imediatamente ao endereço indicado.

No local, após varredura no terreno, os militares encontraram a motoneta Biz 125, placa OHO 8024, escondida em meio ao matagal. Em consulta ao sistema, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.

A motoneta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.