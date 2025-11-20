Venda clandestina de diamantes gera prisão de quatro pessoas em município de RO

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas em flagrante, nesta quarta-feira (19/11), durante ação de inteligência que identificou uma negociação clandestina de diamantes na zona rural do município.

Os policiais monitoravam a atividade suspeita e realizaram a intervenção no momento em que os envolvidos efetuavam a venda ilegal das pedras preciosas. Na abordagem, foram apreendidos diamantes brutos, aparelhos celulares e outros materiais que auxiliarão na investigação.

As primeiras apurações indicam que o grupo atuava na extração, comercialização e transporte irregular de minerais valiosos, sem qualquer autorização dos órgãos competentes, o que caracteriza exploração ilícita de recursos minerais da União, além de possível associação criminosa.

Os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná/RO, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a extensão da atividade ilegal.