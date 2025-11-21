Adolescente tem bicicleta furtada em frente loja no bairro Cristo Rei em Vilhena

Por volta das 18h de quinta-feira, 20 de novembro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, onde funciona um estabelecimento comercial.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais foram informados de que a vítima, uma adolescente, havia se deslocado até outro comércio na mesma avenida para pedir que os proprietários acionassem a Polícia Militar.

A guarnição foi até o endereço indicado e conversou com a jovem, que relatou ter chegado ao estabelecimento e deixado sua bicicleta da marca Lotus, cor preta com detalhes verdes, estacionada na parte frontal da loja. Ao retornar instantes depois, constatou que o veículo havia sido furtado.

De volta ao primeiro estabelecimento, as proprietárias informaram que as câmeras externas possivelmente não registraram o momento do furto devido a limitações técnicas.

No entanto, relataram que um indivíduo moreno, usando boné e com tatuagem no pescoço, apresentou comportamento suspeito no horário aproximado da subtração.

Elas afirmaram que iriam verificar as imagens internas para tentar identificar o suspeito e guardar qualquer conteúdo relevante.

Considerando a vulnerabilidade da vítima, a guarnição realizou seu transporte até a residência, onde ela foi entregue à mãe.

A guarnição realizou patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar a bicicleta furtada, porém sem êxito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.