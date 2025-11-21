Bandidos não perdoam e até casa do Papai Noel é alvo de furto em Vilhena

Por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira, 21 de novembro, a guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até a Praça Nossa Senhora Aparecida, na região central de Vilhena, onde está montada a decoração natalina e instalada a estrutura temática conhecida como “Casa do Papai Noel”.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local os policiais foram informados pela responsável pelo espaço que, ao vistoriar a instalação, constatou que a porta de acesso estava aberta, apesar de possuir cadeado.

A equipe verificou que o cadeado permanecia no local, porém o ferrolho podia ser acionado com facilidade, permitindo a abertura da porta sem necessidade de rompimento do dispositivo de segurança.

Ao conferir o interior da casa temática, foi identificado que algum indivíduo entrou no local e furtou três ursos de pelúcia, além de diversos enfeites que compunham a árvore de Natal instalada na praça.

O furto causou prejuízo material e comprometeu parte da ornamentação pública preparada para o período natalino.

A guarnição realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que irá dar continuidade às investigações.