Cássio Gois garante investimento para pista de caminhada no Estádio Aglair Tonelli

O fortalecimento do esporte e do lazer em Cacoal ganhou mais um importante capítulo nesta quinta-feira(19), com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras no Estádio Municipal Aglair Tonelli. O ato oficializou a construção da tão aguardada pista de caminhada, viabilizada por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Cássio Gois e atenderá uma demanda antiga dos moradores.

A assinatura da ordem de serviço reuniu vereadores, comunidade e autoridades municipais, além do ex senador Acir Gurgacz, reforçando a importância das parcerias em prol do desenvolvimento da cidade. Durante o evento, foi destacada não apenas a relevância da nova pista de caminhada, mas também o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados para transformar o esporte em Cacoal.

O deputado Cássio Gois ressaltou que o esporte tem sido uma das prioridades de seu mandato:

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha espaços de qualidade para praticar esporte, cuidar da saúde e aproveitar momentos de lazer com segurança. A pista de caminhada faz parte de um conjunto de investimentos que temos realizado em Cacoal, sempre pensando no bem-estar das famílias.”

O ex Senador Acir Gurgacz, que também destinou recursos para outras melhorias no estádio, enfatizou a importância das parcerias institucionais:

“Quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população. O esporte transforma vidas, afasta jovens da criminalidade e fortalece a convivência social. Investir em estrutura esportiva é investir no futuro de Cacoal.”

O prefeito Adailton Furia também destacou o avanço que a obra representa para a cidade:

“Toda a revitalização desse espaço ultrapassam R$ 2,5 milhões, será um marco importante para a comunidade, que há muito esperava por essa mudança. É uma conquista construída com união e parceria, através da prefeitura de Cacoal, Acir Gurgacz e o deputado Cássio Gois, que tem sido um grande aliado do desenvolvimento de Cacoal.”

Além deste convênio, Cássio Gois tem se consolidado como um dos principais incentivadores do esporte no município. Nos últimos anos, o deputado destinou recursos para:

• Entrega de equipamentos esportivos

• Uniformes completos para equipes e projetos

• Realização de eventos esportivos

• Construção e revitalização de praças esportivas e quadras de lazer

• Iluminação de campos de futebol

• Pistas de caminhada e espaços públicos voltados à saúde

O conjunto desses investimentos tem fortalecido o acesso ao esporte, ampliado oportunidades para crianças, jovens e adultos, e contribuído diretamente para a qualidade de vida da população.

A nova pista de caminhada do Estádio Aglair Tonelli é mais um avanço nessa trajetória. Com a ordem de serviço assinada, as obras agora seguem para execução, trazendo mais segurança, estrutura e incentivo para a prática de atividades físicas em Cacoal.