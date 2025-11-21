Copa AVV recebe campeões olímpicos em Vilhena e conta com transmissão ao vivo de jogos

A 20ª edição da Copa AVV, tradicional competição organizada pela Associação Vilhenense de Voleibol, contará com a presença especial de dois multicampeões olímpicos na cerimônia de abertura, que ocorre nesta sexta-feira (21), em Vilhena. Os ex-atletas Dante e Fofão, referências do voleibol brasileiro, prestigiam o aniversário de duas décadas do evento.

Juntos, os atletas somam seis medalhas olímpicas. Dante conquistou o ouro em Atenas 2004, além de duas pratas nas edições de Pequim 2008 e Londres 2012. Já Fofão, uma das maiores levantadoras da história do vôlei mundial, participou de cinco Olimpíadas e garantiu três medalhas: ouro em 2008, além de bronzes em 1996 e 2000.

A competição traz outra novidade neste ano: a transmissão oficial dos jogos realizada pela equipe do Deu Bera, formada por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). O grupo, composto por 12 integrantes, se deslocou de Porto Velho a Vilhena especialmente para a cobertura do evento.

A Copa AVV acontece simultaneamente em quatro ginásios da cidade: Ginásio da AVV, Jorge Teixeira, Geraldão e FAVOO. As partidas realizadas nos ginásios Jorge Teixeira e AVV estão sendo transmitidas ao vivo pelo Deu Bera. Já os jogos sediados no Geraldão e na FAVOO contam com boletins, reportagens e atualizações de resultados nas plataformas do projeto.

As transmissões podem ser acompanhadas pelo canal oficial do Deu Bera no YouTube: @deubera.