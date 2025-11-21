Deputada Federal Cristiane Lopes entrega van adaptada para transporte de pacientes em Guajará-Mirim

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), realizou a entrega oficial de um micro-ônibus adaptado para o transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim. O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar destinados pela parlamentar ao município.

“Esse é um compromisso que assumimos com a população de Guajará-Mirim: garantir mais dignidade, conforto e segurança para quem depende do transporte público de saúde. Cada equipamento entregue é uma resposta concreta ao esforço que fazemos diariamente em Brasília para trazer melhorias reais para o nosso povo”, destacou a deputada.

O micro-ônibus, avaliado em R$ 500 mil, possui capacidade para 20 passageiros, incluindo assentos adaptados para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade, segurança e melhores condições de deslocamento para quem viaja em busca de atendimento médico dentro e fora do município.

O prefeito Fábio Netinho agradeceu a parlamentar pela parceria contínua e pela atenção que tem dedicado ao município. “A deputada Cristiane Lopes tem sido uma grande parceira de Guajará-Mirim. São várias emendas, equipamentos e ações que já chegaram por meio do trabalho dela. Essa nova van vai ajudar muito nossos pacientes e demonstra o compromisso dela com nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Márcio Brune Christo, também ressaltou o impacto positivo da nova aquisição.“A chegada dessa van representa mais agilidade, conforto e segurança para os pacientes que precisam viajar para consultas, exames e tratamentos. Agradecemos à deputada Cristiane por mais essa conquista que fortalece nossa rede de saúde”, destacou o secretário.

Para Cristiane Lopes, a entrega do veículo simboliza cuidado, responsabilidade e compromisso com vidas.“Uma van como essa não pode ficar parada um dia sequer, porque cada viagem pode significar uma vida salva, um tratamento iniciado ou a chance de recuperar a saúde. Seguimos firmes trabalhando por Guajará-Mirim e por todo o povo de Rondônia”, finalizou a deputada.