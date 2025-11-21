Família promove vaquinha após agravamento do quadro de saúde em Vilhena

A família do vilhenense João Francisco do Nascimento, iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde do paciente, cujo quadro clínico se agravou nos últimos dias.

João Francisco enfrenta múltiplas condições graves: câncer no pulmão, Alzheimer, sequelas de AVC no lado esquerdo e apneia, exigindo cuidados contínuos e acompanhamento especializado.

Segundo familiares, Francisco está realizando tratamento Cacoal. Profissionais de saúde entraram em contato para informar sobre os laudos já emitidos, no entanto, a equipe responsável teria comunicado que ainda não há previsão de data para a realização da biópsia, exame indispensável para definir o tratamento oncológico adequado.

O médico da Unidade Básica de Saúde que acompanha o caso alertou que o início do tratamento é urgente para tentar retardar o avanço da doença, que já está em estágio avançado. Ainda de acordo com a família, João Francisco tem apresentado piora progressiva e sofreu novo episódio de agravamento na noite de ontem.

Diante da demora nos procedimentos e da necessidade imediata de cuidados, a família decidiu organizar uma vaquinha solidária, com o objetivo de custear exames, deslocamentos e medicamentos que não estão sendo disponibilizados com a rapidez necessária pelo sistema público.

A família reforça que qualquer contribuição pode ajudar a garantir atendimento mais ágil e melhorar as condições de tratamento de João Francisco do Nascimento.

📌 Doações podem ser feitas pelo PIX:

45955402234 — Cleonice de Souza