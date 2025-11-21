Homem agride irmã e ameaça pai durante discussão familiar em Vilhena; suspeito tinha mandado de prisão em aberto

Na noite de quinta-feira, 21 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 1502, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo próprio irmão após uma discussão. De acordo com ela, o suspeito desferiu um soco na região da cabeça.

Durante o desentendimento, o rapaz também teria golpeado o vidro da janela da residência, quebrando-o e causando uma pequena lesão em sua mão, sem necessidade de atendimento médico imediato.

Ainda conforme o relato, o suspeito também ameaçou o pai verbalmente, dizendo que iria “matá-lo”, o que gerou temor e insegurança à família.

Questionada sobre as lesões sofridas, a vítima confirmou a agressão, afirmando sentir dor local, embora não apresentasse marcas visíveis no momento do atendimento.

Diante da materialidade apresentada, os policiais procederam à identificação do suspeito e, após consulta no sistema, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em seu nome. Ele recebeu voz de prisão, sendo informado de seus direitos.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima, para registro da ocorrência e adoção das demais providências cabíveis.