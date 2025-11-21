Homem ameaça comerciante com roçadeira após consumir e se recusar a pagar em lanchonete de Chupinguaia

Por volta das 22h de quinta-feira, 20 de novembro, na Rua Carlos Gomes, região central de Chupinguaia, a Polícia Militar deslocou-se até uma lanchonete após receber informação de que o proprietário teria sido ameaçado na noite anterior.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição conversou com o comerciante, identificado como L., que relatou que, por volta das 19h do dia anterior, um indivíduo conhecido como E., compareceu ao estabelecimento portando uma roçadeira a combustão. Ele adquiriu uma bebida e alguns salgados e, ao ser informado sobre o valor total consumido, afirmou que “não iria pagar”.

Segundo o relato, após ser cobrado diversas vezes, E., passou a balançar a roçadeira de forma agressiva, com a intenção de intimidar o comerciante e impedir a cobrança da dívida. Temendo que o suspeito ligasse o equipamento e cometesse alguma agressão, L., pediu que ele deixasse o local sem efetuar o pagamento.

Ainda conforme o comerciante, por volta das 21h do mesmo dia, E., retornou à lanchonete pedindo novamente salgados e bebida. Ele recebeu negativa devido ao débito anterior e ao comportamento agressivo. L., então pediu que ele se retirasse por estar perturbando clientes, porém E., se recusou.

O proprietário afirmou ter percebido um volume na cintura do suspeito, sem conseguir identificar se poderia se tratar de arma. Temendo sofrer alguma agressão, entregou-lhe uma bebida sem cobrar qualquer valor, apenas para evitar conflito. Após isso, E., deixou o local e, com receio, L., encerrou o expediente e fechou a lanchonete.

O valor total deixado em débito seria de R$ 25. O comerciante relatou ainda que E., estava muito transtornado, aparentando estar embriagado ou sob efeito de drogas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para conhecimento da autoridade e demais providências.