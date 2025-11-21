Mulher é presa ao ser flagrada com mandado em aberto e portando faca durante patrulhamento em Chupinguaia

Na noite de quinta-feira, 20 de novembro, por volta das 21h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pela área central de Chupinguaia quando, ao transitar pela avenida próxima à praça municipal, observou um casal em atitude suspeita.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a mulher estava acompanhada de um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, o que chamou a atenção da equipe.

Diante da situação, os policiais procederam à abordagem conforme os protocolos operacionais, determinando que ambos permanecessem em posição de revista.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma faca entre os pertences da mulher, objeto considerado potencialmente lesivo.

Na sequência, foi feita pesquisa nominal, que apontou a existência de um mandado de prisão vigente em desfavor da abordada, expedido pela autoridade judicial competente.

Segundo a equipe policial, ela circulava livremente pela via pública mesmo estando em situação de restrição de liberdade, o que configura, em tese, descumprimento de ordem judicial.

Durante diálogo espontâneo com os policiais, a mulher afirmou ser usuária de drogas, declaração registrada conforme relatado pela guarnição.

Diante da ordem judicial pendente, da posse da faca e do contexto da abordagem, os policiais informaram à suspeita sobre sua situação legal e deram voz de prisão, preservando sua integridade física e garantindo os direitos previstos em lei.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e encaminhada para as demais providências.