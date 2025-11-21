Presidente da AGIV e atleta convidam comunidade para celebrar o 13º Festival Temático “O Brilho do Natal” em Vilhena

A Associação de Ginástica de Vilhena (AGIV) realizará, no próximo dia 13 de dezembro, o 13° Festival Temático de Ginástica Rítmica, reunindo cerca de 150 atletas das equipes de competição, escolinhas e níveis iniciantes.

O evento será realizado às 19h, no Ginásio Jorge Teixeira, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com entrada gratuita para toda a comunidade.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a presidente da associação, Vera Alice Tesser, explicou que o festival é a culminância do trabalho desenvolvido durante todo o ano e que cada turma apresentará um tema natalino específico, acompanhado de coreografias e figurinos preparados exclusivamente para a noite de apresentações. Ela ressaltou que o objetivo é mostrar ao público a evolução das ginastas, tanto técnica quanto artisticamente.

Vera destacou que todas as atletas inscritas nos polos da AGIV participarão do festival, abrangendo desde iniciantes até a equipe de competição, que representa Vilhena em eventos estaduais e nacionais. Segundo ela, o festival também é um momento de integração entre famílias, atletas e comunidade, marcando o encerramento de mais um ano de atividades da associação.

As matrículas e rematrículas para o ano de 2026 serão disponibilizadas após o dia 15 de dezembro, por meio de um link que estará no Instagram oficial da associação. Podem se inscrever crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos.

Os treinamentos acontecem nos polos do Ginásio Geraldão, Quadra do Magal e Quadra do CCC, onde são oferecidos materiais esportivos, uniforme básico e bolsas sociais. A única taxa cobrada é a de associação mensal, utilizada para manutenção da estrutura e pagamento da equipe.

O ano de 2025 foi marcado por conquistas expressivas para a ginástica rítmica de Vilhena. As atletas competiram em Ji-paraná, Manaus (AM), e Aparecida do Norte (SP), conquistando 56 medalhas no estadual e mais de 25 medalhas no torneio realizado em Manaus. Nos campeonatos nacionais, a equipe obteve classificações relevantes, consolidando o nome de Vilhena no cenário esportivo.

Entre os destaques está Alice Vilas Boas, de 9 anos, atleta da categoria Mirim (7 a 9 anos), que teve uma das melhores classificações da equipe em torneios nacionais neste ano. Em entrevista, Alice falou sobre sua experiência e emoção ao competir:

“Me senti especial. Foi minha primeira viagem fora do estado e fiquei bastante nervosa, mas foi muito legal. Eu nunca tinha competido com tantas meninas e fiquei feliz por representar Vilhena”.

A presidente também agradeceu o apoio institucional recebido ao longo de 2025, incluindo Prefeitura de Vilhena, Secretaria Municipal de Esportes, deputados estaduais e vereadores que contribuíram com recursos e suporte logístico.

A associação ampliou sua equipe técnica e passou a contar com profissionais voluntários, como a psicóloga Letícia Santim, e busca novas parcerias com nutricionistas e instrutores de pilates para fortalecer ainda mais o desempenho das atletas.

Além da preparação intensa para o 13º Festival Temático “O Brilho do Natal”, a AGIV enfrenta um desafio recorrente: a falta de patrocínio para custear as viagens e competições das atletas. Segundo a presidente muitas ginastas só conseguem participar de eventos estaduais e nacionais graças ao esforço financeiro das próprias famílias. A instituição destaca que busca parceiros e apoiadores para garantir que mais meninas tenham a oportunidade de representar Vilhena e continuar evoluindo no esporte. Mais informações podem ser adquiridas através do WhatsApp (69) 9 8118-4338.

Encerrando o ano com o 13° Festival Temático, a AGIV também adiantou que recebeu convite para participar de um evento internacional em 2026, cuja confirmação oficial será divulgada em breve. O festival promete reunir familiares, amigos e comunidade em uma noite que celebra o esporte, a dedicação das ginastas e as conquistas da temporada.