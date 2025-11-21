Vilhena recebe o maior show gospel da sua história de 48 anos de emancipação; veja fotos

O município de Vilhena recebeu de presente pela comemoração dos seus 48 anos de emancipação política e administrativa na noite desta quinta-feira,20, o maior show gospel da sua história.

Realizado pela prefeitura municipal de Vilhena através da Fundação Cultural, em parceria com o deputado estadual Luizinho Goebel, o show da cantora Maria Marçal levou ao estádio Portal da Amazônia mais de 10 mil pessoas, que cantaram e louvaram no espetáculo gospel jamais visto no município.

Revelação do mundo da música Gospel, Maria Marçal, de apenas 16 anos encantou a todos que estiveram presentes. O prefeito Delegado Flori agradeceu a parceria com o deputado Luizinho Goebel para a realização do evento e o deputado, por sua vez falou da sua alegria em poder colaborar para que Vilhena pudesse ter um evento religioso de grande representação para o público cristão.