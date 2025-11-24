Facebook Instagram
segunda-feira, 24 de novembro de 2025.

Apenado é detido após violar medida judicial e debochar de policiais em Vilhena

Homem monitorado por tornozeleira circulava no Hospital Regional durante horário proibido
De acordo com a Polícia Militar, o apenado já tinha conhecimento de três advertências anteriores

Na noite de domingo, 23 de novembro de 2025, uma equipe da Polícia Militar estava nas dependências do Hospital Regional de Vilhena quando a guarnição vizualizou um homem conhecido no meio policial circulando pelos corredores, sendo possível observar que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem é conhecido no meio policial por diversas práticas criminosas, o que chamou a atenção dos militares para proceder à abordagem.

A partir da numeração do dispositivo, a guarnição entrou em contato com a central de monitoramento, que confirmou a identidade do suspeito e constatou que ele descumpria ordem judicial, uma vez que não poderia estar circulando em período noturno.

De acordo com a Polícia Militar, o apenado já tinha conhecimento de três advertências anteriores e estava ciente de que a quarta violação resultaria em seu recolhimento ao presídio.

Ao ser questionado, ele teria debochado da situação, afirmando: “Pode me prender. Amanhã já estou solto. A juíza tem medo de mim. Não fico preso. Já é a quarta vez que me advertem, não dá nada”.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, entregue na Colônia Penal, ficando aos cuidados dos policiais penais de plantão.

