Apenado é detido após violar medida judicial e debochar de policiais em Vilhena

Na noite de domingo, 23 de novembro de 2025, uma equipe da Polícia Militar estava nas dependências do Hospital Regional de Vilhena quando a guarnição vizualizou um homem conhecido no meio policial circulando pelos corredores, sendo possível observar que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem é conhecido no meio policial por diversas práticas criminosas, o que chamou a atenção dos militares para proceder à abordagem.

A partir da numeração do dispositivo, a guarnição entrou em contato com a central de monitoramento, que confirmou a identidade do suspeito e constatou que ele descumpria ordem judicial, uma vez que não poderia estar circulando em período noturno.

De acordo com a Polícia Militar, o apenado já tinha conhecimento de três advertências anteriores e estava ciente de que a quarta violação resultaria em seu recolhimento ao presídio.

Ao ser questionado, ele teria debochado da situação, afirmando: “Pode me prender. Amanhã já estou solto. A juíza tem medo de mim. Não fico preso. Já é a quarta vez que me advertem, não dá nada”.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, entregue na Colônia Penal, ficando aos cuidados dos policiais penais de plantão.