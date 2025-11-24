Colisão frontal deixa feridos e motorista embriagado tenta fugir com ajuda de comparsas em Vilhena

Na tarde de domingo, 23 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender um sinistro de trânsito com vítima ocorrido na Linha 4, zona rural de Vilhena.

No local, os policiais encontraram uma mulher que conduzia um VW Voyage e seguia em direção à área urbana quando ocorreu a colisão.

Segundo relatado pela motorista, ao passar em frente à uma chácara, um VW Gol, conduzido por um homem que posteriormente fugiu do local, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente contra o veículo dela.

Testemunhas afirmaram que o motorista do Gol apresentava sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico, fala alterada e comportamento disperso.

Após o acidente, ele fugiu na garupa de uma motoneta Biz vermelha, sendo auxiliado também por um segundo veículo Gol de cor vermelha.

Enquanto repassavam as informações via rádio, outra guarnição identificou e abordou um dos veículos suspeitos na Avenida 1° de Maio. O condutor afirmou ter prestado socorro às vítimas. Já o condutor da Biz foi abordado ao chegar ao Hospital Regional, levando o motorista que havia provocado o acidente.

De acordo com testemunhas, tanto o condutor do Gol vermelho quanto o da Biz participaram ativamente da retirada do motorista da cena, impedindo que ele permanecesse para os procedimentos legais.

Elas contaram ainda que tentaram impedir a fuga, mas foram hostilizadas pelos envolvidos, que chegaram a investir contra elas e contra um sargento da Polícia Militar que passava pelo local e tentou intervir, sendo também repelido.

No hospital, o motorista evadido aceitou realizar o teste de alcoolemia, que apontou 0,59 mg/L de ar alveolar expelido, configurando crime de trânsito. Ele recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais informados. O homem apresentava lesões compatíveis com o acidente.

Os condutores que auxiliaram na fuga recusaram-se a realizar o teste de alcoolemia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou atendimento pré-hospitalar e transportou as vítimas até o Hospital Regional.

A perícia criminal esteve no local e adotou os procedimentos necessários.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.