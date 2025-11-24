Com medo de ameaças, vilhenense aciona polícia após ligação intimidadora de suposta facção criminosa

Na tarde de domingo, 23 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível prática de extorsão, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi deslocada até o endereço informado, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Alto Alegre, para averiguar a situação descrita pela solicitante.

No local, a equipe policial manteve contato com a mulher, que relatou ter recebido uma ligação telefônica de um número com código (69). Durante o telefonema, o interlocutor afirmou ser integrante de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

O homem mencionou o endereço residencial da vítima e afirmou estar “fazendo um mapeamento”, em conduta interpretada como tentativa de intimidação mediante ameaça, caracterizando possível crime de extorsão.

Após proferir as ameaças, o indivíduo encerrou a ligação. Temendo represálias, a mulher acionou a Polícia Militar.

A guarnição orientou a vítima sobre a importância do registro formal da ocorrência e da preservação do número utilizado pelo suspeito, a fim de subsidiar eventual investigação por parte da Polícia Civil.