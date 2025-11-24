Etanol mantém tendência de alta: hidratado sobe pela 6ª semana e anidro acompanha movimento

Os preços do etanol seguem em trajetória de valorização no mercado brasileiro. Segundo dados do Indicador Cepea/Esalq, da USP, tanto o etanol hidratado quanto o anidro encerraram a semana entre 17 e 21 de novembro em alta. O destaque ficou para o etanol hidratado, que registrou a sexta semana consecutiva de aumento.

ETANOL HIDRATADO TEM NOVA VALORIZAÇÃO NO MERCADO PAULISTA

Utilizado diretamente nos veículos flex ou movidos a álcool, o etanol hidratado teve o litro negociado, em média, a R$ 2,8554, contra R$ 2,8236 da semana anterior — uma elevação de 1,13%.

A última queda registrada no indicador ocorreu há mais de um mês, entre 6 e 10 de outubro, quando o biocombustível era vendido a R$ 2,7156 por litro. Desde então, o produto vem apresentando ganhos semanais contínuos, impulsionados pela boa demanda e pela menor oferta nas usinas.

ETANOL ANIDRO SOBE PELA QUINTA SEMANA CONSECUTIVA

O etanol anidro, que é misturado à gasolina, também registrou avanço no período analisado. O litro do produto foi comercializado a R$ 3,2434, frente aos R$ 3,2097 da semana anterior — uma alta de 1,05%.

Com esse resultado, o anidro acumula cinco semanas seguidas de valorização, refletindo o aquecimento do consumo e a firmeza nas negociações entre distribuidoras e usinas.

INDICADOR DIÁRIO PAULÍNIA REGISTRA LEVE RECUO APÓS SEQUÊNCIA DE ALTAS

Pelo Indicador Diário Paulínia, referência importante para o mercado físico, a sexta-feira (21) marcou o fim de uma sequência de cinco dias consecutivos de alta nas cotações do etanol hidratado.

O biocombustível foi negociado a R$ 2.962,50 por metro cúbico, ligeiramente abaixo dos R$ 2.971,00 praticados na quarta-feira (19), o que representa uma queda de 0,29%.

Apesar do recuo pontual, o acumulado de novembro segue positivo, com valorização de 2,35% no mês, segundo o Cepea.