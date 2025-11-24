Facebook Instagram
terça-feira, 25 de novembro de 2025.

Homem com tornozeleira invade casa da mãe, furta objetos e foge após discussão com a ex-companheira em Vilhena

Vítima relatou histórico de furtos cometidos pelo filho para comprar entorpecentes
Vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde solicitou medida protetiva / Foto: Extra de Rondônia

Na manhã desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma ocorrência de violação de domicílio na Avenida das Violetas, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe conversou com a solicitante, que relatou que seu filho, monitorado por tornozeleira eletrônica, tem ido frequentemente à residência para se alimentar e, em algumas ocasiões, subtraído objetos do imóvel para vender e comprar entorpecentes.

Nesta data, o suspeito entrou na casa sem autorização, danificou a porta dos fundos e furtou uma mochila preta, além de diversos objetos. Ao sair, encontrou sua ex-esposa em frente à residência, iniciou uma discussão verbal e arremessou para dentro do quintal um facão e uma xícara que estaria levando consigo. Em seguida, fugiu do local.

Temendo por sua segurança, a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde solicitou medida protetiva.

