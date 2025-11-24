Ieda Chaves acompanha inauguração da Procuradoria da Mulher em Candeias do Jamari

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) marcou presença em um momento histórico para o município de Candeias do Jamari: a inauguração da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, ocorrida na última quarta-feira (19).

A deputada estadual e presidente da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Alero, Ieda Chaves (União Brasil), acompanhou a solenidade e destacou a importância do novo órgão.

O espaço funcionará como um espaço exclusivo para o acolhimento, valorização e defesa dos direitos das mulheres. Entre seus objetivos estão fiscalizar programas municipais de igualdade de gênero e cooperar com entidades estaduais e nacionais no combate à violência contra a mulher. O evento também contou com programação em alusão ao Dia da Consciência Negra, reafirmando o compromisso com a dignidade da mulher, a inclusão e o combate ao racismo.

Durante o evento, a deputada ressaltou que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres muitas vezes não são percebidas pelos homens, tratando-se de uma questão cultural. “É muito importante que a gente fale para que os homens também possam ouvir”, afirmou. Ela também observou que as desigualdades persistem por fatores culturais e defendeu a ampliação do debate sobre a formação de meninos e meninas. “Nós criamos meninos. Então por que ainda existe tanto machismo? Por que ainda existem tantos casos de feminicídio?”, questionou Ieda Chaves.

A parlamentar ressaltou que a Procuradoria oferece espaço institucional para identificar demandas e propor políticas públicas. “A lei precisa ser de fato executada. Legislação não nos falta. Se houver alguma política que ainda não exista, temos o poder de aprová-la”, declarou.

Trabalho integrado

A procuradora da mulher da Câmara Municipal daquela cidade, vereadora Zilmar Domingues (PRB), agradeceu pela instalação do espaço e destacou a importância do trabalho integrado. “Nós vamos trabalhar em rede para levar acolhimento às mulheres candeienses”, afirmou. Ela citou a parceria entre vereadoras, setores do município e a participação da deputada Ieda Chaves na construção de ações conjuntas.

Registros

A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e lideranças. Entre elas, estavam o prefeito Lindomar Garçon (PRB), a vereadora e presidente da Câmara Municipal, Jucilene Moraes; a vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal, Luciana Saldanha; a vereadora de Jaru, Sol de Verão (PL); a procuradora e ouvidora, Andrea Damascena; a ativista do Movimento das Mulheres, Mara Valverde; o delegado da polícia civil, Sandro Moura; o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), Paulo Adriano, e a secretária municipal de Assistência Social, Shirlei Barbosa. Também fizeram parte do evento lideranças comunitárias, além da comunidade local.