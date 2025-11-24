Investimentos do Deputado Cássio Gois pode mudar a realidade do bairro Josino Brito

Os moradores do Bairro Josino Brito estão comemorando uma conquista histórica. Após anos convivendo com poeira, lama e dificuldades de acesso, foi assinada nesta terça-feira(18) a Ordem de Serviço para início das obras de drenagem e pavimentação asfáltica, resultado de um investimento de R$ 1,5 milhão destinado pelo deputado estadual Cássio Gois, em parceria com a Prefeitura de Cacoal e o Governo do Estado de Rondônia.

A obra beneficia ruas importantes do bairro, proporcionando valorização imobiliária, segurança no tráfego e mais dignidade aos moradores.

Ruas contempladas com drenagem e pavimentação

• Rua Alfredo Carlos – Trecho: Rua Geraldo Cardoso / Final

• Rua José Tomás de Aquino – Trecho: Rua José Mendes Filho / Final

• Rua Joaquim Turini – Trecho: Rua José Mendes Filho / Final

• Rua Dorvy G. Freitas – Trecho: Rua Alfredo Carlos / Final

• Rua Becoa A – Trecho: Linha Seisinha / Final

• Rua Projetada B – Trecho: Linha Seisinha / Final

• Rua das Associações – Trecho: Linha Seisinha / Final

Prefeito Adailton Fúria celebra o início das obras

Durante o evento, o prefeito Adailton Fúria destacou a importância do investimento e lembrou da longa espera da comunidade:

“Esse é um momento histórico para o Josino Brito. Há muitos anos as famílias daqui aguardavam essa obra, e hoje, graças à parceria com o deputado Cássio Gois e o Governo do Estado, estamos tornando esse sonho realidade. Esse investimento vai levar dignidade, mobilidade e qualidade de vida para quem mora aqui.”

Deputado Cássio Gois reforça compromisso com a infraestrutura de Cacoal

O responsável pela destinação do recurso, deputado Cássio Gois, destacou o avanço que sua atuação tem proporcionado ao município:

“Só em Cacoal, nós já conseguimos pavimentar mais de 30 ruas, todas com qualidade e compromisso com o cidadão. E não vamos parar por aqui. Nosso trabalho é investir em infraestrutura, melhorar os bairros e garantir que a população tenha condições dignas de mobilidade. O Josino Brito merece essa atenção, e hoje iniciamos mais um capítulo importante.”

Moradora comemora melhoria e brinca: “Quero usar meu sapato novo!”

Morando há anos no bairro, Aldaide Ferreira celebrou emocionada o início das obras e compartilhou um momento bem-humorado:

“Eu estou muito feliz! Minha filha me deu um sapato novo no Dia das Mães e eu sempre brinco que ainda não pude usar, porque com a poeira e o barro aqui, é impossível. Agora vai mudar! A gente esperou muito e hoje é dia de agradecer.”

A chegada dessa obra representa a realização de um sonho antigo das famílias do Josino Brito e demonstra a força da união entre gestão municipal, Governo do Estado e um parlamentar comprometido com o desenvolvimento de Cacoal.