Facebook Instagram
terça-feira, 25 de novembro de 2025.

Ladrão arranca tábuas de parede e furta botija de gás em casa de cadeirante em Vilhena

Vítima, que não possui celular, só conseguiu acionar a polícia após pedir emprestado o aparelho de um vizinho
Imagem: Ilustrativa

Na manhã desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Cláudio Rosella, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia ao chegar ao endereço, a equipe da Rádio Patrulha conversou com o solicitante, que informou ter saído de casa no domingo, 23, e, ao retornar por volta das 19h, percebeu que a botija de gás de 13 kg, que permanecia conectada ao fogão, havia sido furtada.

A vítima relatou ainda que o autor do crime arrancou tábuas da parede do quarto para conseguir acesso ao interior do imóvel.

O morador explicou que só conseguiu registrar a ocorrência na manhã desta segunda-feira, 24, por não possuir aparelho celular e por ser cadeirante, motivo pelo qual precisou utilizar o telefone de um conhecido para solicitar a presença da polícia.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.