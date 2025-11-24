Ladrão arranca tábuas de parede e furta botija de gás em casa de cadeirante em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Cláudio Rosella, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia ao chegar ao endereço, a equipe da Rádio Patrulha conversou com o solicitante, que informou ter saído de casa no domingo, 23, e, ao retornar por volta das 19h, percebeu que a botija de gás de 13 kg, que permanecia conectada ao fogão, havia sido furtada.
A vítima relatou ainda que o autor do crime arrancou tábuas da parede do quarto para conseguir acesso ao interior do imóvel.
O morador explicou que só conseguiu registrar a ocorrência na manhã desta segunda-feira, 24, por não possuir aparelho celular e por ser cadeirante, motivo pelo qual precisou utilizar o telefone de um conhecido para solicitar a presença da polícia.