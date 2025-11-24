Mais um apenado é flagrado descumprindo medida judicial e debocha da PM durante abordagem em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Avenida Curitiba, em Vilhena, quando os militares visualizaram um homem em atitude suspeita, que tentou ocultar o rosto ao perceber a aproximação da viatura.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, diante da fundada suspeita, a equipe procedeu à abordagem ao indivíduo, identificado posteriormente como G.S.F., que transitava livremente pela via pública, sendo possível verificar que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O homem é conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, circunstância que também motivou a atenção da guarnição.

Ao consultar a numeração do dispositivo, os militares entraram em contato com a central de monitoramento, que confirmou a identidade do suspeito e constatou que ele descumpria ordem judicial, uma vez que circulava em período noturno, contrariando as condições do monitoramento.

A equipe informou ainda haver determinação para seu imediato recolhimento ao estabelecimento prisional.

Durante a abordagem, o apenado passou a proferir afirmações de tom sarcástico e desdenhoso, dizendo: “Pra quê vão me prender? Amanhã já estou solto. Estão perdendo tempo com isso, não dá nada”.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para ser submetido ao exame de corpo de delito. Contudo, a guarnição foi informada de que o médico plantonista só estaria disponível a partir das 7h, impossibilitando a realização imediata do exame.

Diante disso, o apenado permaneceu na Delegacia, sob responsabilidade dos policiais civis de plantão.