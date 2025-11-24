Motoneta com registro de furto é encontrada em Vilhena; proprietária diz desconhecer restrição

No sábado, 22 de novembro de 2025, na Rua Castelo Branco, região central de Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento quando, nas proximidades do semáforo da Avenida Marques Henrique, os militares visualizaram uma Honda Biz, placa QTD 7F76.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao consultarem a placa no sistema, constataram que o veículo possuía restrição de roubo/furto registrada em 25 de março de 2025.

Diante da informação, foi realizada a abordagem, verificando-se que a condutora era a proprietária da motoneta, devidamente habilitada. Ela declarou desconhecer qualquer restrição sobre o veículo, relatando tê-lo adquirido zero quilômetro em uma concessionária há cerca de dois anos.

Informou ainda que o bem possui alienação fiduciária em favor do Banco Panamericano S/A e que jamais registrou qualquer ocorrência envolvendo o veículo.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. No local, a equipe solicitou o boletim que fundamentava a restrição, sendo apresentado um registro datado de 6 de outubro de 2025, do município de Seringueiras/RO, relativo a uma ocorrência de maus-tratos, no qual a motoneta aparecia vinculada como produto de roubo/furto. O documento listava quatro pessoas como envolvidas.

A proprietária afirmou não conhecer nenhum dos citados e disse nunca ter estado em Seringueiras. Reiterou também que nunca registrou ocorrência sobre a Biz de placa QTD 7F76.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a situação.