Senador Bagattoli critica prisão de Bolsonaro e defende impeachment de Alexandre de Moraes

A prisão de Jair Bolsonaro tem sido amplamente criticada por parlamentares e apoiadores de todo o Brasil. Entre os senadores, Jaime Bagattoli (PL) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes e lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem tomado decisões contrárias aos interesses da nação.

“O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é a coisa mais covarde que eu já vi na história desse país. O STF praticamente perdoa quem roubou e saqueou o Brasil e persegue quem discorda do atual governo. Foi isso que tivemos com os presos do 8 de Janeiro e agora com o presidente Bolsonaro”, declarou o senador.

Nos últimos meses, Bolsonaro teve uma série de direitos violados por decisões da Suprema Corte, como o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de usar as redes sociais e de se pronunciar em público.

Agora, com a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes, o impeachment do ministro deve voltar a ser discutido pelos senadores de oposição. O Senado Federal é a casa que tem competência para destituir ministros do STF.