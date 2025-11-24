Seringueiras recebe R$ 990 mil para aquisição de aduelas por emenda de Gislaine Lebrinha

O município de Seringueiras recebeu R$ 990 mil destinados pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) para a aquisição de aduelas. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar e atende a um pedido das vereadoras Jéssica da Saúde e Juliane Crestani.

As aduelas serão instaladas nas linhas vicinais, melhorando o tráfego e facilitando a ligação da zona rural às estradas principais. As obras impactam diretamente o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, beneficiando a qualidade de vida dos moradores das áreas rurais.

A deputada Gislaine Lebrinha afirmou que “é gratificante ver Seringueiras avançar a cada dia. Esse investimento reforça nosso compromisso com a melhoria das condições de mobilidade e o desenvolvimento da cidade.”

A aplicação do recurso será acompanhada pela Prefeitura, que vai priorizar as áreas mais críticas, garantindo que as aduelas promovam melhorias imediatas no tráfego e na segurança das linhas vicinais.