Adolescente confessa furto em barracão de policial e vende objetos por R$ 20 em ferro-velho em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Rua Germiniano Bison Casa Grande, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, quando avistou um adolescente conhecido no meio policial por diversos furtos caminhando pela via.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a abordagem foi motivada por informações divulgadas em um grupo de WhatsApp, acompanhadas de imagens de câmeras de segurança, que indicavam que o menor teria praticado um furto em um barracão localizado na Rua 1816, no dia 23 de novembro de 2025. O imóvel pertence a um Subtenente da Polícia Militar.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram em posse do menor um cartão do banco Nubank, em nome de E.W.S. Questionado, ele afirmou ter encontrado o cartão na rua. Em seguida, ao ser indagado sobre o furto no barracão, confessou que pulou o portão do imóvel e subtraiu cinco câmeras, um aparelho DVR da marca Hikvision, um carregador de parafusadeira da marca Makita, um balde e seis barras de ferro.

O adolescente relatou ainda que vendeu todos os objetos em um ferro-velho localizado na Rua 1810 pelo valor de R$ 20.

Diante das informações, a guarnição foi até o endereço do comprador, que confirmou ter adquirido o material do menor pelo valor citado e relatou que desmontou as peças e cortou a fiação para revendê-las. Todos os objetos foram encontrados no local, já desmontados.

Com a materialidade constatada, o menor e o receptador foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados e o cartão apreendido.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência, por se tratar de um adolescente.