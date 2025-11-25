Casal de cães perdido no Centro de Vilhena

Na noite desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, um morador da Rua José Alencar, esquina com a Avenida Primeiro de Maio, no Centro de Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para relatar a presença de um casal de cães aparentemente perdidos.

O morador informou que os animais, um macho e uma fêmea, ambos de raça, parecem ser bem cuidados, são dóceis e demonstravam sinais de cansaço ao serem encontrados.

Os cães permanecem no local onde foram avistados, na Rua José Alencar com a Avenida Primeiro de Maio. A expectativa é que os responsáveis possam identificá-los e realizar o resgate.