Cotada como candidata a deputada federal, Sandra Melo afirma ao EXTRA que não disputará eleições e seguirá à frente do PL Mulher em RO

A ex-vereadora de Vilhena e esposa do senador Jaime Bagattoli, Sandra Melo, afirmou ao Extra de Rondônia que não pretende disputar nenhum cargo nas próximas eleições, apesar de ser apontada nos bastidores como possível candidata a deputada federal.

A informação foi confirmada após questionamentos de internautas sobre a possibilidade de seu nome integrar a disputa eleitoral que se aproxima.

Ao site, Sandra Melo disse que não há planos eleitorais em andamento e destacou que sua prioridade, no momento, é a coordenação do PL Mulher, do qual é presidente em Rondônia. Afirma que a estrutura partidária é voltada ao fortalecimento da participação feminina na política e ao desenvolvimento de ações direcionadas ao público feminino no estado.

Sandra reforçou que continuará atuando na organização interna do partido e no apoio às iniciativas que ampliem o espaço das mulheres no cenário político rondoniense.

Mesmo sem candidatura, ela garante que seguirá com agenda institucional e partidária, contribuindo com as atividades do PL no estado.