Detida pela PM por furtar supermercado em Vilhena, mulher justifica crime: “valor do Bolsa Família não é suficiente”

Na noite de segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após o chefe de segurança do estabelecimento relatar que havia detido uma mulher suspeita da prática do crime.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o solicitante informou que a mulher já é reincidente em furtos no estabelecimento. Por esse motivo, ela vinha sendo monitorada pelo sistema interno de câmeras.

Durante a vigilância, foi flagrada subtraindo dois pacotes de cacau em pó, que ocultou e levou até a área externa, no estacionamento, onde permaneceu em posse dos produtos, consumando o delito.

O gerente deteve a suspeita e acionou imediatamente a Polícia Militar. Questionada sobre o ocorrido, a mulher afirmou ser beneficiária do programa Bolsa Família e alegou que o valor recebido não seria suficiente para suprir suas necessidades básicas, motivo pelo qual teria cometido o furto.

Diante da materialidade confirmada pelas imagens e pelos funcionários, a infratora foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com os produtos subtraídos, para as providências cabíveis.