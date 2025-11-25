Diip Bar promove pagode especial com transmissão da final da Libertadores neste sábado em Vilhena

A Diip Bar realiza neste sábado, 29, a partir das 15h, um evento especial dedicado aos fãs de pagode e futebol. A casa preparou uma programação completa para acompanhar a grande final da Copa Libertadores da América 2025, que colocará Flamengo e Palmeiras frente a frente, com transmissão ao vivo diretamente no local.

Além da exibição da partida, o público poderá aproveitar uma promoção especial: caneca de chopp por R$ 6,90 até às 18h.

A programação musical contará com atrações já conhecidas do público. O Grupo Contra Mão será responsável pelo pagode ao vivo, acompanhado do cantor Dudu Pedraza, que promete embalar o público com grandes sucessos. Para completar, o DJ Ullis Oliveira comandará a pista com repertório variado antes, durante e após a partida.

Os ingressos estão disponíveis nos valores de R$ 19,99 para o público feminino e R$ 29,99 para o público masculino. A organização recomenda que o público chegue cedo para garantir boa acomodação e aproveitar todas as atrações do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (69) 9 9200-3905.