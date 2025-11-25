Facebook Instagram
Feira de Saúde da Igreja Adventista oferece atendimentos gratuitos em Vilhena neste domingo

Evento será realizado na Igreja Adventista do Jardim Primavera
Imagens de edições anteriores da feira

A comunidade de Vilhena terá acesso a diversos serviços gratuitos durante a Feira de Saúde, que será realizada no domingo, 30 de novembro de 2025, das 8h às 12h, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim Primavera.

Segundo os organizadores, a ação reunirá profissionais de diferentes áreas, oferecendo atendimentos e orientações à população.

Entre os serviços disponibilizados estão testes rápidos, liberação miofascial, fisioterapia pélvica, cortes de cabelo masculino e feminino, escovação de cabelo, design de sobrancelha e atendimento odontológico.

Além dos cuidados de saúde e estética, o evento também contará com apoio psicológico, orientação jurídica e doação de roupas para quem necessita.

A Feira de Saúde acontecerá na Avenida Vitória Régia, nº 1570, no bairro Jardim Primavera. Todos os atendimentos são gratuitos e abertos ao público.

