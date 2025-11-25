Facebook Instagram
Homem de 64 anos tem conta clonada e perde mais de R$ 4 mil em golpe virtual em Cabixi

Criminosos usaram dados da vítima para criar cartão virtual e realizar compras entregues em SP
Imagem: Ilustrativa

Na manhã de segunda-feira, 24 de novembro de 2025, um homem de 64 anos procurou o quartel da Polícia Militar em Cabixi para registrar que havia sido vítima de estelionato.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que teve sua conta na plataforma Mercado Livre clonada, permitindo que criminosos criassem um cartão virtual e efetuassem compras que somaram R$ 4.473,67.

Ainda conforme o relato, os produtos adquiridos com o cartão de crédito foram entregues na cidade de Santos, no estado de São Paulo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, para as devidas providências.

